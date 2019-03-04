Кабмін виділив один млрд грн на інтернет і комп'ютери для шкіл
"Наше завдання - провести Інтернет у ті заклади, де доступу взагалі немає, а також забезпечити швидкість підключення для інших закладів не менш ніж 30 Мбіт/с, а для опорних установ і великих шкіл - до 100 Мбіт/с. Також наше завдання - забезпечити для шкіл співвідношення хоча б 1 комп'ютер на 10 учнів", - повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє LB.ua.
Вона зазначила, що в Україні все ще є школи, які взагалі не мають доступу до Інтернету. Наприклад, на Закарпатті таких шкіл 12,1%, а в Житомирській області - 19,3%. У половинах українських шкіл швидкість інтернету становить менш ніж 10 Мбіт/с. Це означає, що там неможливо використовувати інтернет для роботи з будь-яким освітнім контентом.
Лілія Гриневич підкреслила, що розподіл цих коштів на інтернет і комп'ютери в школах відбувається за визначеним заздалегідь алгоритмом, що допомагає уникнути зловживань.
Зокрема, закупівля комп'ютерів буде здійснюватися на основі співфінансування, коли місцеві органи самоврядування повинні сплатити певну частку від вартості обладнання.
Придбання послуг з доступу до Інтернету для шкіл буде здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів, але органи самоврядування повинні покривати абонентську плату.
Нагадаємо, що департамент базової освіти (DBE) ПАР розробив "систему навичок для мінливого світу" і планує з наступного року ввести навчання програмуванню в усіх класах середньої школи, починаючи з "нульового" (Grade R в ПАР).
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