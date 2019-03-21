Учнів шкіл ПАР готуватимуть до мінливого світу за допомогою раннього програмування

Департамент базової освіти (DBE) ПАР розробив "систему навичок для мінливого світу" і планує з наступного року ввести навчання програмуванню в усіх класах середньої школи, починаючи з "нульового" (Grade R в ПАР).

У DBE повідомили, що Рада міністрів освіти провінцій ПАР минулого року схвалила впровадження навчальної програми з кодування і робототехніки, яка повинна впроваджуватися на початкових етапах навчання, інформує LB.ua.

"Учителі та учні зможуть реагувати на технології, що з'являються, включаючи Інтернет, робототехніку та штучний інтелект", - сказали в департаменті. Там зазначають, що учні, які вступають до 1-го класу в цьому році, випускатимуться, коли світ, а головне - ринок праці, буде зовсім іншим.

DBE співпрацює з Університетом Південної Африки, який надав 24 IT-лабораторії для навчання приблизно 72 000 вчителів програмування.

"За оцінками аналітиків, 65% дітей у всьому світі, що йдуть у початкову школу сьогодні, в майбутньому, найімовірніше, займуть робочі місця, яких ще навіть не існує. Їх створить ринок технологій, що швидко розвиваються і які вносять свої корективи в кожну з нинішніх професій. А тому левова частка вимог до кадрів буде зводитися до навичок програмування і роботи з ІКТ", - вважає президент групи компаній EVERESRT Юрій Чубатюк. На його думку, розвиток цих навичок у ранньому віці матиме глобальний позитивний ефект як для ринку праці, так і для кар'єри кожної дитини - вона зможе успішно реалізувати себе в будь-якій сфері.

Нагадаємо, що за схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.