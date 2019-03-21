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Учнів шкіл ПАР готуватимуть до мінливого світу за допомогою раннього програмування

"Учителі та учні зможуть реагувати на технології, що з'являються, включаючи Інтернет, робототехніку та штучний інтелект"
Департамент базової освіти (DBE) ПАР розробив "систему навичок для мінливого світу" і планує з наступного року ввести навчання програмуванню в усіх класах середньої школи, починаючи з "нульового" (Grade R в ПАР).
Учнів шкіл ПАР готуватимуть до мінливого світу за допомогою раннього програмування Фото:News21.com

У DBE повідомили, що Рада міністрів освіти провінцій ПАР минулого року схвалила впровадження навчальної програми з кодування і робототехніки, яка повинна впроваджуватися на початкових етапах навчання, інформує LB.ua.

"Учителі та учні зможуть реагувати на технології, що з'являються, включаючи Інтернет, робототехніку та штучний інтелект", - сказали в департаменті. Там зазначають, що учні, які вступають до 1-го класу в цьому році, випускатимуться, коли світ, а головне - ринок праці, буде зовсім іншим.

DBE співпрацює з Університетом Південної Африки, який надав 24 IT-лабораторії для навчання приблизно 72 000 вчителів програмування.

"За оцінками аналітиків, 65% дітей у всьому світі, що йдуть у початкову школу сьогодні, в майбутньому, найімовірніше, займуть робочі місця, яких ще навіть не існує. Їх створить ринок технологій, що швидко розвиваються і які вносять свої корективи в кожну з нинішніх професій. А тому левова частка вимог до кадрів буде зводитися до навичок програмування і роботи з ІКТ", - вважає президент групи компаній EVERESRT Юрій Чубатюк. На його думку, розвиток цих навичок у ранньому віці матиме глобальний позитивний ефект як для ринку праці, так і для кар'єри кожної дитини - вона зможе успішно реалізувати себе в будь-якій сфері.

Нагадаємо, що за схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.

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21 03 2019 10:15
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