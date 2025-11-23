Прем'єр Канади заявив, що світ може рухатися вперед без участі США

Зустріч у ПАР бойкотував Трамп.

Премʼєр Канади Марк Карні вважає, що світ може досягти прогресу з низки питань й без залученості Сполучених Штатів. Консенсус, досягнутий на зустрічі G20, має вагу, хоча саміт ігнорував Дональд Трамп, передає його слова Bloomberg.

"[Саміт в Йоганнесбурзі] зібрав країни, які представляють три чверті населення світу, дві третини світового ВВП і три чверті світової торгівлі, і це без офіційної участі Сполучених Штатів. Це нагадування про те, що центр ваги у світовій економіці зміщується", — заявив Карні.

Трамп цього року бойкотував саміт G20 через неправдиві твердження про "геноцид білих" в Південній Африці. У Вашингтоні стверджували, що без Штатів може бути оприлюднена лише заява приймаючої сторони.

З моменту свого вступу на посаду Карні зосередився на зменшенні залежності канадської економіки від американської. Декілька днів тому він зустрівся з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мохамедом бін, який пообіцяв інвестувати 50 мільярдів доларів у Канаду — найбільша інвестиція, яку країна коли-небудь отримувала.

"Ми підписуємо нові угоди та шукаємо нових інвесторів, щоб підживити наші плани щодо економічних амбіцій Канади. Ми розширимо торгівлю та стимулюватимемо інвестиції у розширення партнерств у різних сферах, від штучного інтелекту до енергетики в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі", — заявив Карні.

На сьогодні у Карні призначена зустріч з індійським премʼєром Нарендрою Моді. Він також заявив, що не дасть Трампу диктувати йому порядок денний.