Євродепутати пропонують обмежити соцмережі та ШІ для дітей до 16 років

26 листопада 2025 року Європарламент схвалив доповідь 483 голосами "за", у якій висловлюється занепокоєння ризиками для здоров'я і безпеки дітей в інтернеті. Євродепутати закликали до встановлення вікового цензу для користування соцмережами, платформами обміну відео та ШІ-асистентами: доступ для дітей 13-16 років можливий лише за згодою батьків, а самостійне користування дозволяється з 16 років.

Депутати підтримали плани Єврокомісії створити застосунок для перевірки віку користувачів і наголосили на збереженні відповідальності цифрових платформ за захист неповнолітніх. Вони також пропонують:

заборонити або автоматично блокувати функції, що провокують цифрову залежність (автовідтворення відео, нескінченна стрічка, "гачки винагород" в іграх);

блокувати сайти, які не дотримуються правил ЄС;

заборонити алгоритми персоналізованого контенту для неповнолітніх;

заборонити фінансові винагороди за інфлюенсерство для дітей.

Окремо у доповіді зазначено необхідність вирішення викликів, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.

За даними дослідження, близько 97% молоді щодня користуються інтернетом, 78% – перевіряють смартфон принаймні раз на годину, а приблизно 25% мають ознаки цифрової залежності. Опитування Eurobarometer 2025 року показало, що 90% європейців вважають необхідними додаткові заходи для захисту дітей онлайн, зокрема через ризики для ментального здоров'я, кібербулінг та контент, невідповідний віку.