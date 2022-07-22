Кабмін визнав незадовільною роботу правління "Нафтогазу" щодо зміни кредитних умов євробондів

"Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance

Кабінет Міністрів України визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

У зв'язку з цим уряд зобов'язав НАК підписати договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не зазначені.

При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.