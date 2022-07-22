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Кабмін визнав незадовільною роботу правління "Нафтогазу" щодо зміни кредитних умов євробондів

"Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance
Кабінет Міністрів України визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
Кабмін визнав незадовільною роботу правління "Нафтогазу" щодо зміни кредитних умов євробондів Фото: З відкритих джерел

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

У зв'язку з цим уряд зобов'язав НАК підписати договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не зазначені.

При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.

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22 07 2022 10:04
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