БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів України визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін визнав незадовільною роботу правління "Нафтогазу" щодо зміни кредитних умов євробондів
"Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance
Фото: З відкритих джерел
Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.
У зв'язку з цим уряд зобов'язав НАК підписати договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не зазначені.
При цьому "Нафтогаз" зобов'язали окремо погоджувати з урядом свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.
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22 07 2022 10:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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