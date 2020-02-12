Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні
На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року, повідомляє "Економічна правда".
Основні напрямки Концепції включають:
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удосконалення середньої, вищої освіти та підвищення кваліфікації з метою підготовки кваліфікованих фахівців та фахівчинь у сфері штучного інтелекту;
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стимулювання наукових досліджень у галузі, зокрема за допомогою грантів;
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стимулювання підприємництва у галузі ШІ, а також розробка методу перекваліфікації кадрів, що можуть втратити роботу через автоматизацію за 5-10 років;
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робота з підвищенням рівню кібербезпеки, удосконалення законодавства у сфері кіберзахисту;
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застосування технологій штучного інтелекту в оборонній сфері та публічному управлінні;
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розв’язання проблем роботи держреєстрів;
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використання ШІ у правосудді, зокрема для попередження небезпечних явищ завдяки аналізу наявних даних.
На розробку та впровадження перших етапів Концепції знадобиться понад 14 мільйонів гривень у 2021-23 роках.
За словами Віцепрем’єр-міністра - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ця концепція допоможе залучити мільярди інвестицій та відкриє для України участь у діяльності міжнародних організацій щодо розвитку штучного інтелекту в світі.
Також йдеться про створення правового поля використання ШІ у відповідності до міжнародних стандартів.
Нагадаємо що Європарламент узгодив перший набір правил ЄС щодо штучного інтелекту
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