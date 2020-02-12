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Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

На розробку та впровадження перших етапів Концепції знадобиться понад 14 мільйонів гривень у 2021-23 роках
За словами Михайла Федорова, ця концепція допоможе залучити мільярди інвестицій та відкриє для України участь у діяльності міжнародних організацій щодо розвитку штучного інтелекту в світі.
Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні Фото: з вільних джерел

На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року, повідомляє "Економічна правда".

Основні напрямки Концепції включають:

  • удосконалення середньої, вищої освіти та підвищення кваліфікації з метою підготовки кваліфікованих фахівців та фахівчинь у сфері штучного інтелекту;

  • стимулювання наукових досліджень у галузі, зокрема за допомогою грантів;

  • стимулювання підприємництва у галузі ШІ, а також розробка методу перекваліфікації кадрів, що можуть втратити роботу через автоматизацію за 5-10 років;

  • робота з підвищенням рівню кібербезпеки, удосконалення законодавства у сфері кіберзахисту;

  • застосування технологій штучного інтелекту в оборонній сфері та публічному управлінні;

  • розв’язання проблем роботи держреєстрів;

  • використання ШІ у правосудді, зокрема для попередження небезпечних явищ завдяки аналізу наявних даних.

На розробку та впровадження перших етапів Концепції знадобиться понад 14 мільйонів гривень у 2021-23 роках.

За словами Віцепрем’єр-міністра - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ця концепція допоможе залучити мільярди інвестицій та відкриє для України участь у діяльності міжнародних організацій щодо розвитку штучного інтелекту в світі. 

Також йдеться про створення правового поля використання ШІ у відповідності до міжнародних стандартів.

Нагадаємо що Європарламент узгодив перший набір правил ЄС щодо штучного інтелекту

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02 12 2020 16:26
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