Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики Мартинюка

Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву
Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.
Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики Мартинюка Фото: з відкритих джерел

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", –  повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.


Фото: minagro.gov.ua

Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2019 13:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.