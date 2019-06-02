Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики Мартинюка Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Фото: з відкритих джерел

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна". Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Фото: minagro.gov.ua Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

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