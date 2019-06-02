ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики Мартинюка
Виконувачем обов’язків міністра призначили заступника міністра Ольгу Трофімцеву
Фото: з відкритих джерел
"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву", – повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству "Інтерфакс-Україна".
Ольга Трофімцева була заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Фото: minagro.gov.ua
Максим Мартинюк був ставлеником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
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06 02 2019 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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