"Качай або плати": у "Нафтогазі" розповіли скільки заплатить "Газпром" за 2020 рік "Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу через Україну в 2020 році в суму близько 2 млрд. доларів.

Фото: afp.com

Про це він повідомив в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової передає Інтерфакс-Україна, зазначає Економічна правда. "Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він у вівторок ввечері. Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг. Нагадаємо, що перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.

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