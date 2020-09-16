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"Качай або плати": у "Нафтогазі" розповіли скільки заплатить "Газпром" за 2020 рік

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд"
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу через Україну в 2020 році в суму близько 2 млрд. доларів.
"Качай або плати": у "Нафтогазі" розповіли скільки заплатить "Газпром" за 2020 рік Фото: afp.com

Про це він повідомив  в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової передає Інтерфакс-Україна, зазначає Економічна правда.

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він у вівторок ввечері.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Нагадаємо, що перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.

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16 09 2020 11:00
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