БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГолова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу через Україну в 2020 році в суму близько 2 млрд. доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Качай або плати": у "Нафтогазі" розповіли скільки заплатить "Газпром" за 2020 рік
"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд"
Фото: afp.com
Про це він повідомив в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової передає Інтерфакс-Україна, зазначає Економічна правда.
"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він у вівторок ввечері.
Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.
Нагадаємо, що перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 09 2020 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта