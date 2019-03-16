Качиньський про ЛГБТ: Тримайтеся подалі від наших дітей
Недавня декларація прав ЛГБТ у Варшаві стосується узаконення одностатевих шлюбів і прав одностатевих пар на усиновлення.
"Я розраховував, що протягом цих семи днів ми почуємо від наших опонентів хоча би план програми. Але надалі ми маємо особливий вид ідеології. Сьогодні я хотів би подякувати віце-президенту Варшави за його щирість, який чітко дав зрозуміти: йдеться не про толерантність, а про затвердження одностатевих відносин, шлюбів цих пар та усиновлення ними дітей. Тримайтеся подалі від наших дітей", - повідомляє видання Wyborcza.pl.
Видання відзначило, що це вже другий випадок, коли політик використовує питання прав ЛГБТ для згуртування консервативних виборців в переважно католицькій країні.
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Нагадаємо, у Греції засудили єпископа, який закликав "наплювати на геїв". У своєму пості в 2015 році Амвросій закликав "наплювати" на гомосексуалістів, заявивши, що "вони не є людськими істотами, вони є вадою природою".
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