Кадиров, Шойгу, Мєдвєдєв і Кабаєва - Японія запровадила санкції за "референдуми"
Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти рф після незаконного приєднання Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє NHK.
Санкції введено проти 81 особи та дев’яти організацій росії. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які відповідальні за анексію. Також додано високопосадовців уряду та військові організації.
За даними ЗМІ, санкції торкнуться родичів глави чечні рамзана кадирова, міністра оборони рф сергія шойгу, глави радфеду валентини матвієнко, прем'єр-міністра михайла мішустіна, заступника голови радбезу дмитра медведєва, а також аліни кабаєвої.
Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може потурати спробам кремля в односторонньому порядку змінити статус-кво.
Як повідомляв iPress, 6 жовтня країни Європейського Союзу офіційно запровадили восьмий пакет санкцій проти росії.
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