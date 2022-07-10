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Кадиров, Шойгу, Мєдвєдєв і Кабаєва - Японія запровадила санкції за "референдуми"

Обмежувальні заходи введено проти 81 особи та дев’яти організацій росії
Кадиров, Шойгу, Мєдвєдєв і Кабаєва - Японія запровадила санкції за "референдуми" Фото: з вільного доступу

Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти рф після незаконного приєднання Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє NHK.

Санкції введено проти 81 особи та дев’яти організацій росії. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які відповідальні за анексію. Також додано високопосадовців уряду та військові організації.

За даними ЗМІ, санкції торкнуться родичів глави чечні рамзана кадирова, міністра оборони рф сергія шойгу, глави радфеду валентини матвієнко, прем'єр-міністра михайла мішустіна, заступника голови радбезу дмитра медведєва, а також аліни кабаєвої.

Заступник генсекретаря уряду Японії Сейдзі Кіхара заявив, що дії, які росія називає "референдумами" та "приєднанням", посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.
 

Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може потурати спробам кремля в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Як повідомляв iPress, 6 жовтня країни Європейського Союзу офіційно запровадили восьмий пакет санкцій проти росії.

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07 10 2022 11:15
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