Каллас допускає відправку іноземних військ в Україну
Європа може відіграти важливу роль в разі, якшро перемир’я буде досягнуто, і виникне потреба у введенні військ для перевірки його дотримання.
Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомило італійське інформагентство ANSA.
Каллас сказала, що наразі дискусія зосереджена на тому, які країни готові відправити своїх військових в Україну, а які - ні.
"Я вважаю, що нічого не можна виключати, і тут необхідно зберігати стратегічну двозначність", - додала вона.
Європейська дипломатка зауважила, що Європа може відіграти важливу роль, якщо перемир’я буде досягнуто, і виникне потреба у введенні військ для перевірки його дотримання.
"Рішення в будь-якому разі залишається за Україною", - констатувала Каллас.
Нагадаєммо, що вчора, 1 грудня, вона прибула до Києва.