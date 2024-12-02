Каллас допускає відправку іноземних військ в Україну

Наразі триває дискусія щодо того, які країни готові відправити своїх військових в Україну, а які - ні.

Європа може відіграти важливу роль в разі, якшро перемир’я буде досягнуто, і виникне потреба у введенні військ для перевірки його дотримання.

Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомило італійське інформагентство ANSA.

Каллас сказала, що наразі дискусія зосереджена на тому, які країни готові відправити своїх військових в Україну, а які - ні.

"Я вважаю, що нічого не можна виключати, і тут необхідно зберігати стратегічну двозначність", - додала вона.

Європейська дипломатка зауважила, що Європа може відіграти важливу роль, якщо перемир’я буде досягнуто, і виникне потреба у введенні військ для перевірки його дотримання.

"Рішення в будь-якому разі залишається за Україною", - констатувала Каллас.

Нагадаєммо, що вчора, 1 грудня, вона прибула до Києва.