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ПОЛІТИКА

Каллас: Китай сміється збоку, поки США та ЄС ведуть торговельну війну

14 березня 2025, 12:52
Каллас: Китай сміється збоку, поки США та ЄС ведуть торговельну війну
Каллас Естонія
Каллас підтвердила готовність ЄС до дій у відповідь, закликавши до стриманості, оскільки торговельні війни зазвичай спричиняють піки інфляції, які шкодять споживачам.

Китай виграє від торговельних війн, що тривають між США та їхніми союзниками. Країни ЄС готові діяти і захищати свої інтереси у разі необхідності.

Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, пише Bloomberg.

"Хто сміється збоку або дивиться збоку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торговельну війну з Європою", - сказала вона у четвер, 13 березня, в кулуарах зустрічі "Великої сімки" в Канаді.

Каллас підтвердила готовність ЄС до дій у відповідь, закликавши до стриманості, оскільки торговельні війни зазвичай спричиняють піки інфляції, які шкодять споживачам.

"Ми зберігаємо холодний розум і, звичайно, готові діяти і захищати наші інтереси, коли це буде потрібно", - сказала вона.

Додамо, що прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що "не буде переможців ні в торговельній, ні в технологічній війні".

"Ми не будемо коментувати, як США і Європа ладнають один з одним, але ми проти того, щоб робити Китай проблемою", - сказала вона, виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, 14 березня.

Ці коментарі Каллас з'явилися через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 200% тарифи на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн ЄС, що стало останньою ескалацією в зростаючій трансатлантичній торговельній війні.

СШАКитаймитаЄвросоюзКая Каллас

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