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Каллас після масованої атаки рф вимагає "найсильнішого тиску" на кремль

25 травня 2025, 16:14
Каллас після масованої атаки рф вимагає
Каллас Естонія
Відомо, що внаслідок атаки загинуло 12 і постраждало більше 60 мирних жителів, серед яких діти.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на нічну масовану ракетну атаку рф по українських містах і селах, яка відбулася в ніч на неділю. 

Про це Каллас написала у соцмережі Х (Twitter). 

"Атаки минулої ночі знову продемонстрували, що Росія прагне завдати ще більше страждань і знищити Україну. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які постраждали і загинули. Сьогодні мої думки з родинами загиблих", – йдеться у дописі. 

Глава ЄС додала, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, аби зупинити російську агресію. 

"Ми маємо чинити найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну", – зазначила Каллас. 

Сьогодні вночі росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами, є жретви.

 

Кая Калласвійна в Україні

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