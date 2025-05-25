Каллас після масованої атаки рф вимагає "найсильнішого тиску" на кремль

Відомо, що внаслідок атаки загинуло 12 і постраждало більше 60 мирних жителів, серед яких діти.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на нічну масовану ракетну атаку рф по українських містах і селах, яка відбулася в ніч на неділю.

Про це Каллас написала у соцмережі Х (Twitter).

"Атаки минулої ночі знову продемонстрували, що Росія прагне завдати ще більше страждань і знищити Україну. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які постраждали і загинули. Сьогодні мої думки з родинами загиблих", – йдеться у дописі.

Глава ЄС додала, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, аби зупинити російську агресію.

"Ми маємо чинити найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну", – зазначила Каллас.

Сьогодні вночі росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами, є жретви.