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Каллас сподівається, що нові санкції ЄС проти рф ухвалять сьогодні або завтра

15 липня 2025, 13:09
Каллас сподівається, що нові санкції ЄС проти рф ухвалять сьогодні або завтра
Каллас Естонія
Однак деякі країни і далі виступають проти нових обмежень.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас сподівається, що Євросоюз схвалить чергвоий 18-й пакет санкцій проти росії з дня на день. 

Вже сьогодні міністри країн ЄС обговорять нові обмеження проти кремля, передає Tagesschau.

У віворок, 15 липня, в Брюсселі пройде засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, де обговорять 18-й пакет санкцій проти рф, війну в Секторі Гази і Грузію.

Також у засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Крім того, голова європейської дипломатії перед зустріччю заявила, що ЄС "дуже близький" до ухвалення санкцій.

"Ми сподіваємося, що ми ухвалимо 18-й пакет санкцій сьогодні чи завтра", – заявила вона. 

Проте Каллас додала, що ще "багато чого потрібно зробити".

Вчора ми писали, що 18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта.

 

санкціїЄвросоюзросія Кая Каллас

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