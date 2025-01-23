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ПОЛІТИКА

Каллас спростувала заяви Трампа про недостатню допомогу Європи Україні

23 січня 2025, 09:37
Каллас спростувала заяви Трампа про недостатню допомогу Європи Україні
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас Фото: ТСН
Трамп заявив, що Вашингтон зробив більший внесок у допомогу Україні, ніж Європа.

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Європа відстає від США в плані допомоги Україні, не відповідає дійсності.

Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що Вашингтон зробив більший внесок у допомогу Україні, ніж Європа. Однак Каллас заявила, що найбільший внесок зробила Європа.

"За моїми підрахунками, ми надали Україні понад 134 млрд євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором", - сказав Каллас, відповідаючи на запитання про слова президента США про те, що Європа має платити більше.

Каллас наголосила на важливості того, щоб Європа брала участь у всіх переговорах щодо припинення війни, розпочатої вторгненням росії в Україну 2022 року.

Як зазначає Reuters, деякі європейські чиновники висловили побоювання, що Трамп може спробувати укласти угоду безпосередньо з владіміром путіним.

"Які б переговори або угоди не були між росією та Україною, це стосується і Європи. Тому "нічого про Європу без Європи" тут теж головне", - сказала вона.

Каллас висловила певний оптимізм з приводу того, що ЄС дійде згоди про збереження санкцій щодо росії до закінчення терміну їхньої дії наприкінці місяця.

"Я не бачу причин послаблювати або скасовувати санкції зараз", - заявив Каллас.

Угорщина поки відмовилася підтримати продовження санкцій, заявивши, що ЄС має спочатку проконсультуватися з адміністрацією Трампа про майбутнє санкцій щодо росії.

"Я налаштована оптимістично, тому що ми завжди зрештою досягали єдності та зберігали її дотепер, тому я впевнена, що і цього разу в нас усе вийде", - сказала вона, маючи на увазі попередні обговорення санкцій.

Вона сказала, що чиновники ЄС вивчають, що ще можна зробити з російськими активами, замороженими всередині блоку. Наразі блок використовує прибуток від активів для допомоги Україні, але не використовував самі активи.

війнаДональд ТрампоборонаКая Калласпідтримка України

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