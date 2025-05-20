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ПОЛІТИКА

Каллас закликала США діяти рішуче, якщо росія не припинить вогонь

20 травня 2025, 16:53
Каллас закликала США діяти рішуче, якщо росія не припинить вогонь
Каллас Естонія
В Європі переконані, що путін не прагне миру.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас сьогодні, 20 травня, закликала США вжити "рішучих заходів" проти росії, якщо москва не погодиться на припинення вогню в Україні. 

Про це повідомляє The Guardian.

"Америка заявила, що якщо росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, в тому числі й з боку США", — сказала Каллас на зустрічі міністрів ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти росії. Новий пакет обмежень спрямований, зокрема, проти майже 200 кораблів тіньового флоту, за допомогою якого росія продовжує транспортувати свої енергоносії в обхід санкцій. Каллас також додала, що ЄС готує ще більше санкцій проти росії. 

СШАвійнаКая Каллас

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