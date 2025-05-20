Каллас закликала США діяти рішуче, якщо росія не припинить вогонь
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас сьогодні, 20 травня, закликала США вжити "рішучих заходів" проти росії, якщо москва не погодиться на припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє The Guardian.
"Америка заявила, що якщо росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, в тому числі й з боку США", — сказала Каллас на зустрічі міністрів ЄС в Брюсселі.
Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти росії. Новий пакет обмежень спрямований, зокрема, проти майже 200 кораблів тіньового флоту, за допомогою якого росія продовжує транспортувати свої енергоносії в обхід санкцій. Каллас також додала, що ЄС готує ще більше санкцій проти росії.