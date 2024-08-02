Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою від Демократичної партії

За Гарріс проголосувало 3923 демократа.

В США відбулось голосування, де демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року, яким стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

В голосуванні взяли участь близько 4000 делегатів, які були виділені під час праймериз від Демократичної партії. За Гарріс проголосувало 3923 демократа.

Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно щонайменше 1976 голосів.

Кандидатуру Гарріс підтримав і нинішній президент США Джо Байден, який знявся з виборів на початку місяця.

Рішення президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів негайно викликало реакцію у багатьох світових лідерів. Здебільшого європейські лідери висловлюють підтримку і розуміння.