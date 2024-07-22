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Реакція світу на вихід Байдена з виборів: заяви лідерів

22 липня 2024, 08:23
Реакція світу на вихід Байдена з виборів: заяви лідерів
Вчора, 21 липня, президент США Джо Байден відмовився балотуватися на другий президентський термін.

І одразу з'явились реакції глав держав світу.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, що поважає рішення Байдена та з нетерпінням чекає спільної роботи протягом терміну його президентства, який залишився. Стармер додав, що американський президент ухвалив своє рішення, ґрунтуючись на тому, що відповідає інтересам американського народу. 

В той же час, Канцлер Німеччини Олаф Шольц в соцмережі Х( Twitter) написав, що Байден досяг багато чого як для США, так і для Європи і світу. Саме тому трансатлантична співпраця тісна, НАТО сильне, а США - "добрий та надійний партнер для нас".

"Його рішення більше не балотуватися заслуговує на визнання", - заявив Шольц. 

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес висловив захоплення і визнання рішення Байдена. За його словами, завдяки рішучості і лідерству президента США подолали економічну кризу після пандемії і напади на Капітолій. Також  було надано зразкову підтримку Україні перед агресією російського диктатора путіна. 

"Відмінний жест від великого президента, який завжди боровся за демократію та свободу", - сказав Санчес. 

Після заяви Байдена ірландський прем'єр Саймон Харріс від імені народу та уряду подякував йому за світове лідерство і дружбу. Він сказав, що Джо Байден на всіх посадах, які обіймав, завжди був непохитним голосом та пристрасним борцем за мир на острові Ірландія. 

"І наша країна у великому боргу перед ним за це", – підсумував прем'єр. 

Норвезький прем'єр Йонас Гар Стере заявив, що поважає рішення Джо Байдена не балотуватися на переобрання. 

"Він виправдовує своє рішення тим, що хоче поставити країну вище за себе. Така аргументація викликає повагу", - сказав Стере. 

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.
Джо БайденВибори в СШАреакція

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