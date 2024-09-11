Камала Гарріс вразила на дебатах: більшість американців вважають її переможницею над Трампом

Під час дебатів з Трампом, Гарріс не проявила жодної з негативних рис, які їй приписують.

Будь-які сумніви щодо здатності Камали Гарріс протистояти Дональду Трампу були розвіяні під час їхніх дебатів 10 вересня. Той факт, що Гарріс завершила дебати закликом до проведення ще одного раунду, багато про що говорить. Невідомо, чи захоче Трамп ризикнути й ще раз зустрітися з Гарріс до виборів.

За будь-якими об'єктивними показниками Гарріс виграла дебати. Інша справа, чи погодиться з цим середньостатистичний американський виборець. Гілларі Клінтон вважалася переможницею у протистоянні з Трампом у 2016 році. Але це не допомогло їй перемогти на виборах.

Про це зазначає Едвард Люс, редактор і колумніст газети Financial Times у США.

Редактор зазначає, що під час дебатів з Трампом Камала Гарріс продемонструвала свою компетентність, уникнувши негативних стереотипів, які часто їй приписують, зокрема образу жінки, яка постійно сміється й неспроможна висловлюватися чітко. Вона не проявила жодної з цих негативних рис, що стало важливою перемогою в її виступі.

"Хоча поки що невідомо, чи вплине виступ Гарріс на виборців Америки, вона вже отримає психологічні переваги. Ймовірно, це включатиме підвищення її впевненості у своїй здатності виграти вибори", — пише Люс.

За результатами опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів.