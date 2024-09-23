Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 5 пунктів

Це найбільший стрибок серед рейтингів політиків, опитаних NBC, з часів зростання прихильності до президента Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого конкурента-республіканця Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів.

Про це свідчать результати опитування NBC News.

Опитування продемонструвало, що респонденти стали ставитися до неї більш прихильно з тих пір, як вона стала кандидатом в президенти від Демократичної партії.

На питання про те, як вони ставляться до Гарріс після того, як вона стала номінантом, 48% з 1000 зареєстрованих виборців відповіли, що позитивно, порівняно з 32% у липні – це найбільший стрибок серед рейтингів політиків, опитаних NBC, з часів зростання прихильності до президента Джорджа Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

А от відповідаючи на запитання про Трампа, 40% опитаних сказали, що ставляться до нього позитивно, порівняно з 38% у липні, повідомляє телеканал. Опитування, проведене 13-17 вересня, має похибку в 3 процентних пункти.

Ще одне опитування CBS News показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткових пункти, серед тих, хто має намір голосувати, з похибкою плюс-мінус 2 відсоткових пункти.

Результати відповідають й іншим нещодавнім національним опитуванням, в тому числі проведеним Reuters/Ipsos, які свідчать про напружену боротьбу напередодні виборів 5 листопада.

Тоді як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату, результати голосування Колегії виборників у кожному штаті визначають переможця, причому ключову роль, ймовірно, відіграють кілька штатів, де відбудуться вирішальні баталії.

Нагадаємо, що Трамп відмовився проводити нові дебати з Гарріс.