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ПОЛІТИКА

Камерон попереджає, що невдача в постачанні зброї в Україну зашкодить безпеці США

24 лютого 2024, 12:46
Камерон попереджає, що невдача в постачанні зброї в Україну зашкодить безпеці США
Фото:ukr.lb.ua
Британський чиновник також зазначив, що це поставить під сумнів надійність Америки як союзника, і зміцнить Китай.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наголосив, що подальша відмова США у постачанні зброї Україні підірве їхню безпеку.

Про це повідомляє The Guardian.

Британський чиновник також зазначив, що це поставить під сумнів надійність Америки як союзника, і зміцнить Китай.

Перед засіданням Ради Безпеки ООН німецькі та польські колеги міністра Анналена Бербок і Радек Сікорський закликали відновити постачання зброї зі сторони США.

Крім того, 23 лютого Джо Байден оголосив про введення 500 нових санкцій проти росії, намагаючись зменшити доходи москви. Проте міністри закордонних справ чітко підкреслили, що постачання зброї є ключовим елементом в боротьбі з ворогом.

"Я знаю, що багато людей у Конгресі дуже занепокоєні роллю Китаю, і якщо ви турбуєтесь про це, вам слід переконатися, що путін не здобуде перемогу," - сказав Кемерон.

На засіданні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що українці борються як леви, але вони не можуть вести війну голими руками. Адже закінчуються боєприпаси для зенітних ракет, а у солдатів немає артилерійських снарядів, тому доводиться вести ближній бій, "українські втрати зростають".

Наразі перед європейськими міністрами стоїть складне завдання - переконати республіканське керівництво Конгресу, яке знаходиться під сильним впливом Дональда Трампа. Марджорі Тейлор Грін, ультраправа членка Конгресу Республіканської партії на спроби Кемерона переконати Конгрес на користь України, заявила, що він може "поцілувати її в дупу".

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

зброяпідтримка УкраїниКемерон

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