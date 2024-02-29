Камерон: війна в Україні – це найважливіший виклик, який стоїть перед світом

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон

Про це британський міністр розповів в інтерв’ю американській телерадіоорганізації Голос Америки.

"Я вважаю, що це виклик нашого покоління. Я вважаю, що це найважливіше питання, яке стоїть перед нами", - сказав Камерон.

Він додав, що пам'ятає як покоління його дідуся в 1930 роках розв’язували проблему агресивного диктатор Гітлера, який захоплював територію іншої країни, ігнорував її кордони. І це закінчилося катастрофою Другої світової війни.

"Тому для мене це виклики. Великий виклик нашого покоління зупинити цю агресію. І тому мій перший візит був до України. І саме тому це питання, якому я приділяю найбільше уваги", - заявив британський політик.

За його словами, світ має мати справу із ситуацією в Газі, і з Ізраїлем, і всім цим.

"Але для мене війна в Україні - це найважливіший виклик, який стоїть перед світом", - резюмував міністр закордонних справ Британії.

Нещодавно Камерон попередив, що невдача в постачанні зброї в Україну зашкодить безпеці США.

Тоді Девід Кемерон під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наголосив, що подальша відмова США у постачанні зброї Україні підірве їхню безпеку.