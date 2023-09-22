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ПОЛІТИКА

Канада долучиться до навчання українців на F-16 – Трюдо

22 вересня 2023, 21:17
Канада долучиться до навчання українців на F-16 – Трюдо
Фото: ТААС
Канада надасть довгострокову допомогу Україні на 650 мільйонів канадських доларів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про долучення країни до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.

Про це Трюдо оголосив під час виступу в парламенті Канади.

"Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби українці максимізували використання переданих їм винищувачів", – оголосив канадський прем'єр.

Заява Трюдо стала частиною оголошення про довгострокову військову підтримку України в розмірі 483 мільйони доларів США, до якої увійдуть 50 бронемашин.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Канада надала майже 7,3 мільярда доларів США військової, економічної та гуманітарної допомоги Києву.

Канадський уряд також запровадив численні санкції проти рф, розгорнув канадські збройні сили в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 тисяч українців у себе.

війнаКанададопомоганавчанняF-16

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