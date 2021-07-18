НОВИНИНаприкінці цього року Канада дозволить круїзним суднам входити у свої територіальні води.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада дозволить круїзним суднам входити у свої територіальні води
З 1 листопада цього року заборона на входження круїзних суден до територіальних вод Канади припинить діяти, якщо оператори зможуть дотримуватися вимог органів охорони здоров’я
Фото: AFP / Getty Images
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомили у міністерстві транспорту Канади.
"З 1 листопада цього року заборона на входження круїзних суден до територіальних вод Канади припинить діяти, якщо оператори зможуть дотримуватися вимог органів охорони здоров’я", - йдеться у поширеному повідомленні.
Зазначається, що "із постійним покращенням ситуації із COVID-19, Канада з нетерпінням очікує на круїзний сезон-2022". "Круїзна галузь, яка вносить більше 4 млрд дол до канадської економіки та опосередковано створює приблизно 30 тис. робочих місць, є важливою складовою канадського внутрішнього туристичного сектору", - зауважили у міністерстві.
Як повідомлялося, у лютому міністр транспорту Канади Омар Альгабра оголосив, що круїзний сезон розпочнеться не раніше лютого 2022 року. Утім успішна вакцинація та зменшення кількості випадків COVID-19 у країні дозволили уряду скаcувати заборону раніше.
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18 07 2021 12:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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