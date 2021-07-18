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Канада дозволить круїзним суднам входити у свої територіальні води

З 1 листопада цього року заборона на входження круїзних суден до територіальних вод Канади припинить діяти, якщо оператори зможуть дотримуватися вимог органів охорони здоров’я
Наприкінці цього року Канада дозволить круїзним суднам входити у свої територіальні води.
Канада дозволить круїзним суднам входити у свої територіальні води Фото: AFP / Getty Images
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомили у міністерстві транспорту Канади.
 
"З 1 листопада цього року заборона на входження круїзних суден до територіальних вод Канади припинить діяти, якщо оператори зможуть дотримуватися вимог органів охорони здоров’я", - йдеться у поширеному повідомленні.
 
Зазначається, що "із постійним покращенням ситуації із COVID-19, Канада з нетерпінням очікує на круїзний сезон-2022". "Круїзна галузь, яка вносить більше 4 млрд дол до канадської економіки та опосередковано створює приблизно 30 тис. робочих місць, є важливою складовою канадського внутрішнього туристичного сектору", - зауважили у міністерстві.
 
Як повідомлялося, у лютому міністр транспорту Канади Омар Альгабра оголосив, що круїзний сезон розпочнеться не раніше лютого 2022 року. Утім успішна вакцинація та зменшення кількості випадків COVID-19 у країні дозволили уряду скаcувати заборону раніше.
 
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18 07 2021 12:44
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