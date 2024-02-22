Канада хоче допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну – ЗМІ

Уряд країни може виділити на це з бюджету порядка 30 мільйонів доларів.

Канада готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артснарядів з різних країн, пише провідна канадська телерадіомовна компанія CBC.

Федеральний уряд може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів, що запропонував на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президент Чеської Республіки Петр Павел.

Він розповів, що йому вдалося отримати до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до Альянсу.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним із наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо, можливо, придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво", - заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Він додав, що ЗСУ гостро відчували нестачу артилерії, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї в Авдіївці, де українці боролися з запеклим наступом росії протягом чотирьох місяців, незважаючи на значну чисельну чисельну перевагу.

Ми також писали, що Канада планує передати Україні понад 800 безпілотників.