Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада хоче допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну – ЗМІ

22 лютого 2024, 10:36
Канада хоче допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Уряд країни може виділити на це з бюджету порядка 30 мільйонів доларів.

Канада готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артснарядів з різних країн, пише провідна канадська телерадіомовна компанія CBC.

Федеральний уряд може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів, що запропонував на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президент Чеської Республіки Петр Павел. 

Він розповів, що йому вдалося отримати до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до Альянсу.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним із наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо, можливо, придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво", - заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Він додав, що ЗСУ гостро відчували нестачу артилерії, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї в Авдіївці, де українці боролися з запеклим наступом росії протягом чотирьох місяців, незважаючи на значну чисельну чисельну перевагу.

Ми також писали, що Канада планує передати Україні понад 800 безпілотників.

 

Канадабоєприпаси

Останні матеріали

США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється