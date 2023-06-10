Канада конфіскує російський літак Ан-124 на користь України — Трюдо

Цей літак ще минулого року до початку повномасштабного вторгнення прилетів до Торонто і не встиг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського авіатранспорту.

Канада конфіскувала транспортний літак Ан-124 підсанкційної російської компанії Волга-Днепр, який з минулого року перебуває у Торонто. Його планують передати Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час свого візиту до Києва у суботу, 10 червня.

"Ми негайно його затримали. Сьогодні відповідно до ухваленого законодавства ми конфіскуємо цей літак, який був у власності росії, і починаємо процес передання цього активу Україні, щоб він більше ніколи не використовувався росією для підтримки війни", — сказав Трюдо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Цей літак ще минулого року до початку повномасштабного вторгнення прилетів до Торонто і не встиг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського авіатранспорту.

Відтоді Ан-124 стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, заборгувавши сотні тисяч доларів за простій.

Нагадаємо, Зеленський та Трюдо підписали спільну декларацію.