Зеленський та Трюдо підписали спільну декларацію

Декларацію підписали за результатами зустрічі президента України та прем'єра Канади в Києві.

Під час візиту до Києва прем’єр Канади Джастін Трюдо разом з президентом Володимиром Зеленським підписав спільну декларацію.

Про це повідомили в офісі президента.

Декларація складається 13 пунктів.

Зеленський та Трюдо підтвердили однозначне засудження військової агресії росії проти України, що триває. Також у першому пункті йдеться, що Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід'ємного права на самооборону від неспровокованого та невиправданого нападу рф.

Трюдо засвідчив, що Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та ЗСУ у захисті незалежності своєї країни.

"Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію", – йдеться у резолюції.

Народ України може розраховувати на продовження політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки з боку Канади стільки, скільки буде потрібно. Мова йде як про індивідуальну підтримку, так і через міжнародну співпрацю в межах "Великої сімки»" НАТО, Організації Об'єднаних Націй та будь-якого іншого формату, де Канада може зробити свій вагомий внесок.

Згідно з декларацією, з лютого 2022 року, Канада виділила понад 8 мільярдів доларів на широкомасштабну допомогу Україні. Вказано, що Країна надає нам безпрецедентну військову підтримку, включно з танками, системами протиповітряної оборони та артилерією, і продовжує розробляти нові заходи допомоги на основі потреб Української держави.

Зеленський та Трюдо засвідчили, що крім військової допомоги, Канада надає Україні цивільну допомогу. Вона включає фінансову, гуманітарну та екстрену підтримку, починаючи з економічної допомоги й закінчуючи участю в розмінуванні територій.

"У кількох сферах Канада є лідером, наприклад у випуску перших у світі "Облігацій суверенітету України", – сказано в декларації.

Трюдо підписався під тим, що Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на її суверенітеті й територіальній цілісності. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру. Вказано, що Канада робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною та продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою.

"У майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та будь-яких інших відповідних дипломатичних ініціатив", – зазначено у декларації.

Україна та Канада визнали, що розв'язана рф війна, має значні та широкомасштабні наслідки за межами нашої держави, включно з посиленням глобальної енергетичної та продовольчої криз. У декларації зазначили, що ці наслідки найгостріше відчули на собі найбільш уразливі верстви населення. Україна та Канада зобов’язалися продовжувати працювати над пом'якшенням негативних наслідків російсько-української війни. Зокрема, це планується робити через взаємодію з партнерами з Глобального Півдня. Обидві країни підтвердили вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного й безперешкодного функціонування.

"Канада високо оцінює постійні зусилля України, спрямовані як на реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, так і на сприяння глобальній продовольчій безпеці за допомогою інших проєктів, як-от ініціатива "Зерно з України", – йдеться у резолюції.

Зеленський та Трюдо зафіксували, що Україна й Канада єдині у своїй рішучості боротися з безкарністю та наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з російською військовою агресією. Канада своєю чергою підтримує міжнародні зусилля в цьому напрямі та є членом Основної групи, яка вивчає варіанти притягнення до відповідальності за злочин агресії, для чого необхідна широка міжнародна підтримка. Україна та Канада цією декларацією підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт. Зазначено, що Канада, одна з перших передала матеріали щодо дій рф в Україні на розгляд суду в березні 2022 року, і відправила групу слідчих для підтримки його важливої роботи.

Згідно з декларацією, Україна та Канада погоджуються, що необхідно посилити колективний тиск на росію через подальші санкції, аби послабити здатність країни-агресорки продовжувати війну. Крім того, в декларації зафіксовано, що Україна та Канада погоджуються з необхідністю нарощування зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій та запобігання й протидії їх обходу в третіх країнах та з боку третіх країн.

Україна й Канада засвідчили, що й надалі разом з іншими партнерами розроблятимуть механізми для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки від російської агресії.

"Канада була першою країною, яка розпочала процес арешту та конфіскації активів, що належать особам та організаціям, які потрапили під санкції, з метою подальшого використання одержаних коштів для підтримки відновлення України та виплати компенсацій жертвам незаконного й невиправданого вторгнення Росії. Канада також приєдналася до реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, створеного Радою Європи, як асоційований член-засновник 17 травня 2023 року", – йдеться у декларації.

Трюдо своїм підписом також засвідчив, що Канада й надалі вивчатиме можливі варіанти використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та для цілей відшкодування збитків.

Трюдо підписався під тим, що Канада разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та реконструкції України. Згідно з декларацією, вже зараз важливо закласти основу для амбітної й довгострокової співпраці. Остання ж має створити можливості та дозволити українському народу відновити країну на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відбудови, підтриманої ключовими реформами, що засновані на демократичних принципах. Вказано, що залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватним сектором, а також національними та міжнародними організаціями і фінансовими установами, має ключове значення для забезпечення процвітаючого майбутнього України.

У декларації йдеться, що Канада в межах НАТО засвідчує право України обирати власні заходи безпеки. Трюдо засвідчив, що його країна продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони.

"Канада повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації. Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – сказано в декларації.

В останньому пункті декларації сказано, що 2 грудня 1991 року Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність України. Трюдо засвідчив, що понад 30 років потому Канада продовжує підтримувати народ України в його боротьбі за незалежність, демократію та свободу.

Нагадаємо, 10 червня, з неоголошеним візитом до Києва прибув прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Разом з ним приїхала віцепрем’єр-міністерка Христя Фріланд. За даними ЗМІ, візит готувався в умовах суворої секретності.