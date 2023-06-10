До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо — ЗМІ

Візит канадської делегації готували у повній суворості.

До Києва прибув прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє CBC News.

Разом з ним до столиці прибула віцепрем’єр-міністерка Христя Фріланд. Офіційних повідомлень про цей візит поки немає.

Вказано, що візит Трюдо та Фріланд готувався в умовах суворої секретності. В планах – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

У виданні зазначили, що канадський прем’єр відвідав Київ тоді, коли український уряд щосили намагається оцінити збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС та організувати подальшу евакуацію людей.

Свій візит Джастін Трюдо розпочав із покладання вінків до Стіни пам’яті на Михайлівській площі. У виданні назвали меморіал "унікальною, глибоко особистою колекцією фотографій, написів, присвячених полеглим у російсько-українській війні".

У CBC News зазначили, що візит Трюдо до Києва відбувається також на тлі політичної кризи в Канаді через ймовірне втручання Китаю у федеральні вибори, а також раптову відставку спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона. Крім того, лише за тиждень до візиту завершились гасіння бурхливих лісових пожеж у Квебеку та інших місцях, які погіршили якість повітря для десятків мільйонів людей у Канаді та США.