Канада може затвердити COVID-вакцини для немовлят вже на початку наступного року

Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року

Вже на початку наступного року Канада може дозволити використання COVID-вакцини від Pfizer-BioNTech для дітей від 6 місяців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю CBC Radio-Canada розповіла головний санітарний лікар Канади Тереза Там.

За її словами, вже наприкінці цього року слід очікувати на перші результати клінічних випробувань вакцини для дітей 2-5 років. "Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року", - сказала Там.

Надати більш точні дані стосовно можливих термінів затвердження вакцини головлікар не змогла. "Це залежатиме від того, скільки людей вони залучать і як швидко проводитимуть випробування. Утім, думаю, це все вже триває певний час", - зазначила експерт.

Там додала, що "діти мають розвинену імунну систему, тож я очікую вироблення ними сильної імунної реакції на щеплення". "А їх батькам це дасть надію щодо майбутнього", - підсумувала вона.

Нагадаємо: цього тижня перші щеплення від COVID-19 почали отримувати канадські діти 5-11 років, для яких використовується спеціальна педіатрична вакцина Pfizer-BioNTech.

Затвердження нових COVID-вакцин - пріоритетне завдання для Департаменту охорони здоров'я Канади, тож після отримання усіх необхідних даних від виробника, рішення, вірогідно, буде ухвалене досить швидко.