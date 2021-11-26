НОВИНИВже на початку наступного року Канада може дозволити використання COVID-вакцини від Pfizer-BioNTech для дітей від 6 місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада може затвердити COVID-вакцини для немовлят вже на початку наступного року
Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю CBC Radio-Canada розповіла головний санітарний лікар Канади Тереза Там.
За її словами, вже наприкінці цього року слід очікувати на перші результати клінічних випробувань вакцини для дітей 2-5 років. "Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року", - сказала Там.
Надати більш точні дані стосовно можливих термінів затвердження вакцини головлікар не змогла. "Це залежатиме від того, скільки людей вони залучать і як швидко проводитимуть випробування. Утім, думаю, це все вже триває певний час", - зазначила експерт.
Там додала, що "діти мають розвинену імунну систему, тож я очікую вироблення ними сильної імунної реакції на щеплення". "А їх батькам це дасть надію щодо майбутнього", - підсумувала вона.
Нагадаємо: цього тижня перші щеплення від COVID-19 почали отримувати канадські діти 5-11 років, для яких використовується спеціальна педіатрична вакцина Pfizer-BioNTech.
Затвердження нових COVID-вакцин - пріоритетне завдання для Департаменту охорони здоров'я Канади, тож після отримання усіх необхідних даних від виробника, рішення, вірогідно, буде ухвалене досить швидко.
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26 11 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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