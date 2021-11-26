Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Канада може затвердити COVID-вакцини для немовлят вже на початку наступного року

Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року
Вже на початку наступного року Канада може дозволити використання COVID-вакцини від Pfizer-BioNTech для дітей від 6 місяців.
Канада може затвердити COVID-вакцини для немовлят вже на початку наступного року Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю CBC Radio-Canada розповіла головний санітарний лікар Канади Тереза Там.
 
За її словами, вже наприкінці цього року слід очікувати на перші результати клінічних випробувань вакцини для дітей 2-5 років. "Це значить, що для наймолодшої вікової групи найбільш вірогідний час для отримання даних - початок наступного року", - сказала Там.
 
Надати більш точні дані стосовно можливих термінів затвердження вакцини головлікар не змогла. "Це залежатиме від того, скільки людей вони залучать і як швидко проводитимуть випробування. Утім, думаю, це все вже триває певний час", - зазначила експерт.
 
Там додала, що "діти мають розвинену імунну систему, тож я очікую вироблення ними сильної імунної реакції на щеплення". "А їх батькам це дасть надію щодо майбутнього", - підсумувала вона.
 
Нагадаємо: цього тижня перші щеплення від COVID-19 почали отримувати канадські діти 5-11 років, для яких використовується спеціальна педіатрична вакцина Pfizer-BioNTech.
 
Затвердження нових COVID-вакцин - пріоритетне завдання для Департаменту охорони здоров'я Канади, тож після отримання усіх необхідних даних від виробника, рішення, вірогідно, буде ухвалене досить швидко. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2021 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.