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Канада повністю схвалила вакцину Johnson & Johnson

Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі
Канада першою у світі повністю схвалила COVID-вакцину від Johnson & Johnson.
Канада повністю схвалила вакцину Johnson & Johnson Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
 
"Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що раніше ця вакцина була дозволена у Канаді для екстреного застосування.
 
COVID-вакцини Moderna та Pfizer-BioNTech отримали повне схвалення канадських регуляторних органів ще у вересні.
 
Досі у Канаді зробили більше як 60 млн щеплень від COVID-19 й понад 85% жителів, старших 12 років - повністю вакциновані.
 
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25 11 2021 12:46
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