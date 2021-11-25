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Канада повністю схвалила вакцину Johnson & Johnson
Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
"Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що раніше ця вакцина була дозволена у Канаді для екстреного застосування.
COVID-вакцини Moderna та Pfizer-BioNTech отримали повне схвалення канадських регуляторних органів ще у вересні.
Досі у Канаді зробили більше як 60 млн щеплень від COVID-19 й понад 85% жителів, старших 12 років - повністю вакциновані.
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25 11 2021 12:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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