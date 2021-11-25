Канада повністю схвалила вакцину Johnson & Johnson

Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі

Канада першою у світі повністю схвалила COVID-вакцину від Johnson & Johnson.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

"Компанія "Johnson & Johnson" заявила, що Канада дала повний дозвіл на використання її однодозової вакцини від COVID-19 для людей віком від 18 років, що стало першим повним схваленням у світі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що раніше ця вакцина була дозволена у Канаді для екстреного застосування.

COVID-вакцини Moderna та Pfizer-BioNTech отримали повне схвалення канадських регуляторних органів ще у вересні.

Досі у Канаді зробили більше як 60 млн щеплень від COVID-19 й понад 85% жителів, старших 12 років - повністю вакциновані.