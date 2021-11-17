Moderna подала в Канаді заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини

Сьогодні Департамент охорони здоров’я Канади отримав заявку від Moderna із запитом на отримання дозволу для використання її COVID-вакцини Spikevax для дітей 6-11 років

Американська компанія Moderna розпочала процедуру авторизації своєї дитячої COVID-вакцини у Канаді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Канади.

"Сьогодні Департамент охорони здоров’я Канади отримав заявку від Moderna із запитом на отримання дозволу для використання її COVID-вакцини Spikevax для дітей 6-11 років", - йдеться у поширеному повідомленні.

У відомстві наголосили, що дозволять використання вакцини для щеплення дітей "лише якщо наш незалежний та детальний аналіз даних із заявки покаже, що переваги вакцини переважають ризики у цій віковій групі". "Аналіз включатиме детальне вивчення результатів клінічних випробувань, а також іншої наявної інформації стосовно впливу на здоров’я дітей у Канаді COVID-19 та його різновидів", - зазначили у Департаменті.

Як повідомлялося, минулого місяця заявку на використання дитячої COVID-вакцини подав концерн Pfizer. Рішення стосовно неї ще ухвалено не було.