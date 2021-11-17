НОВИНИАмериканська компанія Moderna розпочала процедуру авторизації своєї дитячої COVID-вакцини у Канаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Moderna подала в Канаді заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини
Сьогодні Департамент охорони здоров’я Канади отримав заявку від Moderna із запитом на отримання дозволу для використання її COVID-вакцини Spikevax для дітей 6-11 років
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Канади.
"Сьогодні Департамент охорони здоров’я Канади отримав заявку від Moderna із запитом на отримання дозволу для використання її COVID-вакцини Spikevax для дітей 6-11 років", - йдеться у поширеному повідомленні.
У відомстві наголосили, що дозволять використання вакцини для щеплення дітей "лише якщо наш незалежний та детальний аналіз даних із заявки покаже, що переваги вакцини переважають ризики у цій віковій групі". "Аналіз включатиме детальне вивчення результатів клінічних випробувань, а також іншої наявної інформації стосовно впливу на здоров’я дітей у Канаді COVID-19 та його різновидів", - зазначили у Департаменті.
Як повідомлялося, минулого місяця заявку на використання дитячої COVID-вакцини подав концерн Pfizer. Рішення стосовно неї ще ухвалено не було.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 11 2021 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- ФОТО Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона
- ФОТО У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles