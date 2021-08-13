НОВИНИВакцина Spikevax американської компанії Moderna щонайменше протягом шести місяців захищає від нових штамів вірусу SARS-CoV-2 включно з "Дельтою".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакцина Moderna щонайменше на пів року захищає від нових COVID-штамів
Високий рівень зв'язуючих антитіл, що розпізнають усі досліджувані варіанти, включаючи B.1.351 ("Бета") та B.1.617.2 ("Дельта"), зберігався у всіх суб'єктів протягом цього періоду (6 місяців – ред.)
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в дослідженні вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID), передає Укрінформ із посиланням на CNN.
Науковці зазначили, що впродовж пів року у 24 щеплених добровольців "практично не послабився" захист від варіантів коронавірусу "Бета" і "Дельта".
Вчені перевіряли рівень антитіл в учасників дослідження декілька разів упродовж шести місяців: спочатку через 4 тижні після першої дози вакцини Spikevax, потім ще тричі після повного курсу імунізації цим препаратом.
"Високий рівень зв'язуючих антитіл, що розпізнають усі досліджувані варіанти, включаючи B.1.351 ("Бета") та B.1.617.2 ("Дельта"), зберігався у всіх суб'єктів протягом цього періоду (6 місяців – ред.)", - зазначила імунолог NIAID Ніколь Доріа-Роуз.
Окрім цього, після вивчення зразків крові, які добровольці надали за два тижні після введення їм другої дози вакцини, вчені виявили, що препарат компанії Moderna нейтралізував усі варіанти коронавірусу, включаючи B.1.1.7 ("Альфа"), B.1.351 ("Бета"), P.1 ("Гамма"), B.1.429 ("Епсілон"), B.1.526 ("Йота") та B.1.617.2 ("Дельта").
Препарат Spikevax компанії Moderna – це мРНК-вакцина, яка діє за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Вона також містить молекули мРНК, яка є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Потрапляючи в клітини людини, вона "вчить" їх робити копії цього білка. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.
Вакцина компанії Moderna схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Європейським агентством з лікарських засобів, Федеральною агенцією з контролю та профілактики захворювань США.
Нагадаємо, що 1 травня ВООЗ дозволила використання вакцини від Moderna.
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