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ВООЗ дозволила використання вакцини від Moderna

Це вже п'ятий схвалений препарат
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Moderna (США) для екстреного застосування.
ВООЗ дозволила використання вакцини від Moderna Фото: DW

До цього у ВООЗ вже дозволили використовувати препарати від Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca (індійський та корейський варіанти), повідомляє "Громадське".

Вакцину розглянула Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала препарат для всіх вікових груп, окрім неповнолітніх.

На рішення ВООЗ також вплинуло те, що цей препарат уже схвалили регулятори ЄС та США - Європейське агентство з лікарських засобів та Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Схвалення ВООЗ означає, що Організація підтвердила дієвість і безпечність застосування вакцини. Це рішення, серед іншого, також означає, що країни-члени організації можуть затвердити використання вакцини від Moderna в екстреному порядку значно швидше, бо основна робота з перевірки даних уже була здійснена.

Нагадаємо, що компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років.

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01 05 2021 15:40
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