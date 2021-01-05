ВООЗ дозволила використання вакцини від Moderna

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Moderna (США) для екстреного застосування.

До цього у ВООЗ вже дозволили використовувати препарати від Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca (індійський та корейський варіанти), повідомляє "Громадське".

Вакцину розглянула Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала препарат для всіх вікових груп, окрім неповнолітніх.

На рішення ВООЗ також вплинуло те, що цей препарат уже схвалили регулятори ЄС та США - Європейське агентство з лікарських засобів та Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Схвалення ВООЗ означає, що Організація підтвердила дієвість і безпечність застосування вакцини. Це рішення, серед іншого, також означає, що країни-члени організації можуть затвердити використання вакцини від Moderna в екстреному порядку значно швидше, бо основна робота з перевірки даних уже була здійснена.

Нагадаємо, що компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років.