ВООЗ дозволила використання вакцини від Moderna
До цього у ВООЗ вже дозволили використовувати препарати від Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca (індійський та корейський варіанти), повідомляє "Громадське".
Вакцину розглянула Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала препарат для всіх вікових груп, окрім неповнолітніх.
На рішення ВООЗ також вплинуло те, що цей препарат уже схвалили регулятори ЄС та США - Європейське агентство з лікарських засобів та Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.
Схвалення ВООЗ означає, що Організація підтвердила дієвість і безпечність застосування вакцини. Це рішення, серед іншого, також означає, що країни-члени організації можуть затвердити використання вакцини від Moderna в екстреному порядку значно швидше, бо основна робота з перевірки даних уже була здійснена.
Нагадаємо, що компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років.
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