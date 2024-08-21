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Канада надала Україні $5 млрд від початку повномастабного вторгнення рф

21 серпня 2024, 14:41
Канада надала Україні $5 млрд від початку повномастабного вторгнення рф
Фото: з вільних джерел
Канада третя країна-член G7 за обсягом допомоги.

З лютого 2022 року Оттава надала Києву більше5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.  

"Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення", - заявив міністр  Сергій Марченко. 

Він додав, що в 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,9 млрд доларів США.

В 2023 році Київ отримала більше 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а цього року до держбюджету від Канади надійшло ще понад 1,47 млрд доларів США.

В липні ми повідомляли, що Канада надасть Україні військову допомогу на понад $350 млн.

 

Канадапідтримка України

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