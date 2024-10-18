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Канада надасть Україні майже $50 млн військової допомоги

18 жовтня 2024, 11:01
Канада надасть Україні майже $50 млн військової допомоги
Фото: rediff.com
Також передбачено навчання українських військових.

Оттава надасть Києву пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів, який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси і засоби захисту.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Пакет допомоги, в якому передбачені і гроші на навчання українських військ. 

Допомога є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в липні цього року. 

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Білл Блер.

Канада постійний прихильник Києва на міжнародному рівні. 

Місяць тому уряд Канади заявив, що передасть Україні 80 840 надлишків невеликих неозброєних ракет класу "повітря-земля" і 1300 боєголовок.

Від початку вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 млрд канадських доларів на військову допомогу.

Крім того, днями Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах.

 

війна в УкраїніКанадапідтримка України

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