Канада надасть Україні майже $50 млн військової допомоги

Також передбачено навчання українських військових.

Оттава надасть Києву пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів, який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси і засоби захисту.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Пакет допомоги, в якому передбачені і гроші на навчання українських військ.

Допомога є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в липні цього року.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Білл Блер.

Канада постійний прихильник Києва на міжнародному рівні.

Місяць тому уряд Канади заявив, що передасть Україні 80 840 надлишків невеликих неозброєних ракет класу "повітря-земля" і 1300 боєголовок.

Від початку вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 млрд канадських доларів на військову допомогу.

Крім того, днями Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах.