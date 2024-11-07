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CУСПІЛЬСТВО

Канада наказала ліквідувати у країні бізнес TikTok

07 листопада 2024, 13:12
Канада наказала ліквідувати у країні бізнес TikTok
Фото: з вільних джерел
TikTok буде оскаржувати наказ у суді.

Канадський уряд розпорядився припинити роботу представництва китайської соціальної мережі TikTok на території країни, посилаючись на потенційні загрози національній безпеці. Водночас посадовці не забороняють громадянам користуватися застосунком.

Про це повідомив міністр інновацій Франсуа-Філіп Шампань, передає Reuters.

Канадське законодавство передбачає, що уряд може оцінювати потенційні ризики для національної безпеки від іноземних інвестицій. Торік Оттава почала переглядати план TikTok про інвестиції у свій бізнес у Канаді.

Міністр заявив, що рішення про ліквідацію бізнесу TikTok ухвалили після збору інформації та доказів, а також після порад канадського співтовариства безпеки й розвідки та інших урядових партнерів

TikTok буде оскаржувати наказ у суді. У заяві представника TikTok йдеться, що закриття канадських офісів TikTok і "знищення сотень добре оплачуваних робочих місць" не в інтересах жодної зі сторін.

Міністерство юстиції та Федеральна торгова комісія США подали до суду на застосунок TikTok, його китайську материнську компанію ByteDance та їхні афілійовані фірми, звинувачуючи їх у «численних порушеннях» закону про конфіденційність дітей.

КанадаTikTok

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