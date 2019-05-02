Канада не підтримує військове вторгнення до Венесуели

“Канада чітко заявляє, що цей процес (передачі влади - ред.) повинен очолюватися народом Венесуели та бути мирним"

Канада виступає проти іноземного військового вторгнення до Венесуели.

Про це в ефірі телеканалу СВС розповіла міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

“Канада чітко заявляє, що цей процес (передачі влади - ред.) повинен очолюватися народом Венесуели та бути мирним. Ми переконані, що виходом є дипломатичні та політичні заходи, тож Канада не підтримує військове вторгнення”, - сказала Фріланд.

На її переконання, венесуельці повинні самі продемонструвати бажання повернути свою державу на демократичний шлях розвитку.

“Народу Венесуели варто виявити мужність - що він вже зробив - аби відновити демократію у власній державі відповідно до коституції”, - наголосила глава МЗС Канади.

У понеділок в Оттаві пройшло позачергове засідання так званої лімської групи, до якої входять держави Західної півкулі, зацікавлені у мирному вирішенні кризи у Венесуелі. Його учасники підтвердили підтримку Хуана Гуайдо як тимчасового президента країни, однак виступили проти застосування сили.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.

Раніше у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.