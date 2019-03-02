Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Криза у Венесуелі: Трамп не виключає військового втручання

"Ну, я не хочу про це говорити, але безумовно, це те, що є, це варіант"
Президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.
Криза у Венесуелі: Трамп не виключає військового втручання Фото:EPA/UPG

Відповідаючи на запитання про можливе введення військ Трамп сказав: "Ну, я не хочу про це говорити, але безумовно, це те, що є, це варіант", повідомляє The Hill.

Також глава Білого дому розповів, що декілька місяців тому президент Венесуели Ніколас Мадуро просив його про зустріч, але він відмовив.

"Тоді я вирішив - ні. Тому що у Венесуелі відбувається багато жахливих речей", - сказав Трамп.

Він наголосив, що раніше Венесуела була найбагатшою країною регіону, а зараз там дуже високий рівень бідності та злочинності.

"Проте я думаю, що процес завершується. Дуже великі, величезні протести", - резюмував президент США.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2019 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.