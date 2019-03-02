Криза у Венесуелі: Трамп не виключає військового втручання

"Ну, я не хочу про це говорити, але безумовно, це те, що є, це варіант"

Президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.

Відповідаючи на запитання про можливе введення військ Трамп сказав: "Ну, я не хочу про це говорити, але безумовно, це те, що є, це варіант", повідомляє The Hill.

Також глава Білого дому розповів, що декілька місяців тому президент Венесуели Ніколас Мадуро просив його про зустріч, але він відмовив.

"Тоді я вирішив - ні. Тому що у Венесуелі відбувається багато жахливих речей", - сказав Трамп.

Він наголосив, що раніше Венесуела була найбагатшою країною регіону, а зараз там дуже високий рівень бідності та злочинності.

"Проте я думаю, що процес завершується. Дуже великі, величезні протести", - резюмував президент США.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.