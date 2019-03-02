Мадуро не виключає громадянської війни в Венесуелі

"Ми готові захищати нашу країну" і "не здамо Венесуелу"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

"Все залежить від градусу божевілля і агресивності північної імперії та її західних союзників", - заявив він в інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta, який вийшов в ефір у неділю, повідомляє "Українська правда".

За словами Мадуро, офіційний Каракас "бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи" Венесуели.

"Ми готові захищати нашу країну" і "не здамо Венесуелу", - додав він.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.