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Канада не має умов щодо використання поставленої зброї Україні

29 травня 2024, 20:39
Канада не має умов щодо використання поставленої зброї Україні
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади не встановлював Києву жодних умов використання зброї.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Інтерфакс

На питання, чи може Україна бити по території рф,  переданою Канадою зброєю, Жолі відповіла, що це важлива тема.

"У нас із міністром була можливість поговорити про це. Після цього ми прямуємо на НАТО і обов'язково порушимо цю тему під час розмов. Ми вважаємо, що нам необхідно рухатися вперед у цьому питанні. Чому? Тому що в Росії немає червоних ліній", - сказала вона. 

Жолі долала, що необхідно переконатися, що, коли справа доходить до захисту України, ми готові допомогти їм і показати, що незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці.

"І в Канади немає умов для використання поставок зброї Україні, й тому ми й далі працюватимемо з українськими Збройними силами", - вважає міністр. 

Сьогодні Фінляндія також дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.

 

Канадаудари по рф

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