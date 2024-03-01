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Канада оголосила про додаткову заборону на імпорт російських алмазів

01 березня 2024, 19:08
Канада оголосила про додаткову заборону на імпорт російських алмазів
Фото: з вільних джерел
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі сьогодні оголосила, що країна разом з партнерами по G7 запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських діамантів.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.  

"Ця заборона доповнює обмеження на імпорт діамантів і ювелірних виробів з росії, запроваджені Канадою в грудні 2023 року, і спрямована на непрямий імпорт російських діамантів вагою від 1 карата і вище. Це відповідає зобов'язанням, взятим на себе лідерами G7 у лютому, травні та грудні 2023 року, щодо скорочення доходів режиму путіна від експорту непромислових алмазів з росії", - написано на сайті. 

Канада буде продовжува співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю, які забороняють доступ російських діамантів на ринки країн G7. Це надасть канадським споживачам додаткові гарантії того, що діаманти, які вони купують, не підтримують незаконну війну росії.

Останні заходи підтверджують рішучість Канади накласти додаткові санкції на режим путіна за його невиправдану агресивну війну проти України.

Раніше стало відомо, що Канада вводить додаткові санкції проти росії.

Тоді країна оголосила, що вводить додаткові санкції стосовно 10 фізичних і 153 юридичних осіб, пов'язаних з росією.

 
КанадасанкціїРосіяалмази

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