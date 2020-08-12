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Канада отримає вакцини від Pfizer наступного тижня - Трюдо

Перші дози вакцини виробництва компанії Pfizer Inc. від коронавірусу COVID-19 буде доставлено в Канаду наступного тижня, а до кінця місяця очікується постачання ще майже 250 тис. доз, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Канада отримає вакцини від Pfizer наступного тижня - Трюдо Джастін Трюдо Фото: AFP

"До кінця грудня до нас прибудуть 249 тис. доз вакцини Pfizer. Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило постачання першої партії доз вакцин наступного тижня", - сказав Трюдо на прес-конференції, яку транслювали канадські ЗМІ, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що влада країни розглядає ще три вакцини, зокрема Moderna Inc., 2 млн доз якої поставлять до Канади в першому кварталі 2021 року.

Від початку пандемії в Канаді коронавірусом заразилися понад 418 тис. людей, понад 12 тис. померли.

Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19

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08 12 2020 10:44
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