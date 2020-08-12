Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19

У Великій Британії у вівторок починають масове використання вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Першими вакцину отримають мешканці будинків престарілих і співробітники, що працюють у них. Крім того, пріоритет надається медперсоналу і літнім людям старше 80 років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В Англії вибрали 50 лікарень, яким буде відведено провідну роль при вакцинації. У Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії для цього також обрані спеціалізовані пункти.

"Цей тиждень увійде в історію, оскільки ми починаємо вакцинацію від COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

Британська влада буде використовувати вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech. Вакцину виготовляють у Бельгії, її потрібно зберігати при температурі -70C. Раніше компанії заявили про 95% ефективності препарату у третій - фінальній - стадії клінічних випробувань. Таким чином, Велика Британія стане першою із західних країн, що почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Тим часом, недавнє опитування Opinium Research показало, що більше третини британців (35%) не хочуть робити щеплення від COVID-19. 48% з бажаючих вакцинуватися респондентів побоюються, що вакцина недостатньо безпечна, 47% вважають її недостатньо ефективною, а 55% бояться її побічних дій.

Велика Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, що досить для вакцинації 20 млн людей. Вакцина складається з двох доз, які вводяться з інтервалом у 21 день.

Найбільша частина вакцин надійде лише в 2021 році. До кінця нинішнього року в Великій Британії очікують 4 млн доз. Протягом цього тижня влада розраховує мати у своєму розпорядженні 800 тис. доз.

Раніше The Mail On Sunday повідомляло, що королева Великої Британії Єлизавета II разом із чоловіком, принцом Філіпом зроблять щеплення від коронавірусу. В Букінгемському палаці не стали коментувати цю інформацію. За даними видання, ведуться також обговорення щодо вакцинації принца Чарльза і принца Вільяма.

За час пандемії в Великій Британії коронавірусом заразилися понад 1,7 млн осіб, понад 61 тис. померли.

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