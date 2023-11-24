Канада передасть 11 тисяч гвинтівок і 9 млн набоїв для ЗСУ

Сьогодні Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на спільній прес-конференції з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту", - заявив Трюдо.

Він додав, що Канада передасть українським військовим 11 000 штурмових гвинтівок і понад 9 мільйонів набоїв, які виготовила компанія Colt Canada, що базується в Онтаріо.

Політики також обговорили посилення санкцій проти росії.

Днямий стало відомо, що Канада виділить понад 1,3 млрд канадських доларів (€869 млн) на допомогу Україні до 2026 року.