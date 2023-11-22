Канада виділить €870 млн Україні до 2026 року
Про це йдеться в економічному звіті канадського уряду.
В звіті вказано, що уряд Канади надасть військової допомоги Україні на 1,3 млрд канадських доларів.
Там також мовиться, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну відбулось різке зростання світових цін на сировину.
Проте за останній рік інфляція значно знизилася.
На початку місяця стало відомо, що Канада планує виділити $385 млн на військову допомогу Україні: уряд проситиме парламент виділити 500 млн канадських доларів, що еквівалентно $385 млн, на військову допомогу Україні.