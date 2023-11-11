Канада планує виділити $385 млн на військову допомогу Україні

Уряд Канади просить парламент виділити 500 млн канадських доларів, що еквівалентно $385 млн, на військову допомогу Україні.

Про це пише Radio Canada.

"Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення 500 млн дол. для надання військової допомоги Україні", - йдеться в документі, який уряд Канади вніс до Палати громад.

Кошти будуть використані на надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків.

В документ включено близько $38,5 млн на канадську військову тренувальну місію UNIFIER і ще $67 млн на міграційну програму "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки".

Оголошена у березні минулого року програма дає змогу українцям, які тікають від агресії росії, три роки жити й працювати в Канаді.

Наразі нові заявки на участі в програмі не приймаються, схвалені раніше заявники мають до кінця березня наступного року приїхати до Канади, аби претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, яка надаватиметься до березня 2025-го.

Остання допомога канади була в вересні, тоді Канада виділила $24 млн на ППО для України.