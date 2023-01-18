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ПОЛІТИКА

Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator

18 січня 2023, 15:41
Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator
Джерело: auto.bigmir.net
Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator для допомоги у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє міністерка оборони Канади Аніта Ананд у коментарі National Post.

"Я щойно оголосила про додаткову передачу 200 бронетранспортерів, виготовлених компанією Roshel у Міссісаузі, провінція Онтаріо, де працюють приблизно 80 українців, які приїхали до Канади і зараз будують транспортні засоби, які українські війська використовуватимуть для захисту своєї Батьківщини", – сказала вона.

Додамо, що The Globe and Mail зазначає, що йдеться про БТР Senator.

Ананд зазначила, що ці транспортні засоби дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію. Вони дозволяють солдатам рано виявляти загрози, а їхня броня допоможе захистити війська.

Очільниця канадського оборонного відомства також зауважила, що з початку 2022 року Канада виділила Україні понад 5 млрд доларів у формі комбінованої військової, економічної, гуманітарної та іншої допомоги, у тому числі понад 1 млрд доларів військової допомоги. Зокрема, країна передала зенітно-ракетну систему, протитанкову зброю та боєприпаси. Канада також закуповує для України бронетехніку та боєприпаси.

До того ж, міністр оборони додала, що канадська навчальна місія, операція UNIFIER, проводила навчання для понад 35 тисяч українських військовослужбовців.

Раніше повідомлялось, що глава Євроради підтримав постачання танків Україні.

війнаКанададопомогабронетранспортери

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