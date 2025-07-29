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ПОЛІТИКА

Канада підтримала ініціативу Зеленського щодо захисту незалежності антикорупційних органів

29 липня 2025, 20:35
Канада підтримала ініціативу Зеленського щодо захисту незалежності антикорупційних органів
Фото: з вільних джерел
Карні і Зеленський наголосили на важливості того, щоб 31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Канади Марком Карні обговорив, зокрема законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента України.

Згідно із заявою ОПУ, Карні висловив підтримку президентського законопроєкту, який "гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку росії в роботу антикорупційних органів України".

Карні і Зеленський наголосили на важливості того, щоб 31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому.

Крім того, Зеленський поінформував про актуальні оборонні потреби ЗСУ. Лідери обговорили зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

Окрему увагу приділили необхідності тиску на росію, передусім санкційного.

Зеленський і Карні також обговорили підсумки зустрічі української делегації з російською стороною, яка відбулася минулого тижня в Стамбулі.

Нагадаємо, у вівторок, 29 липня, антикорупційний комітет Верховної Ради України одноголосно підтримав прийняття президентського законопроєкту №13533про відновлення незалежності  Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

війнаКанадаНАБУСАПППОВолодимир Зеленський

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