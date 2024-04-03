Канада підтримує пропозицію НАТО щодо Фонду Україні на $100 млрд

Уряд Канади готовий підтримати пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення 100-мільярдного фонду підтримки України на найближчі 5 років.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО Брюсселі, передає Укрінформ.

"Ми завжди готові підтримати різні ідеї, які представляє генеральний секретар. Ми вже також взяли на себе зобов'язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги. Прем'єр-міністр Трюдо був в Україні нещодавно, тож я думаю, що ми зможемо зробити це протягом наступних п'яти років", - сказала Жолі.

Довгострокова безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада поклала на стіл переговорів у G7, щоб переконатися, що Україна матиме сильну переговорну позицію, коли війна закінчиться, а росія все ще залишатиметься її вкрай небезпечним сусідом.

"Тож ми хотіли переконатися, що Україна матиме доступ до цих гарантій безпеки, до тих пір, поки не стане членом НАТО", - додала глава МЗС.

За її словами, вона має сподівання, що США продовжать допомагати Україні.

"Канада добре знає США, вони наші сусіди, і коли йдеться про Україну, я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримувати Україну. Важливо пам'ятати, що росію підтримує Китай, коли мова йде про Україну, і саме тому ми повинні протистояти цим загрозам разом", - підсумувала політик Канади.

Нагадаємо, що стало відомо про те, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.