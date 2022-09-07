Канада підтвердила Німеччині, що розблокує турбіну для "Північного потоку-1" – ЗМІ

Канадський уряд має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream, що створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора

Уряд Німеччини отримав від Канади позитивну відповідь на прохання розблокувати постачання турбіни компанії Siemens для газогону "Північний потік-1" російського "Газпрому".

Джерело в німецькому уряді підтвердило інформаційному агентству, що Канада вже ухвалила рішення про повернення турбіни. Вона буде передана Німеччині, і вже вона передасть її "Газпрому", щоб Оттава не порушувала власні ж санкції.

У Кремлі, коментуючи ситуацію з можливим поверненням турбіни, прямо заявили, що це дозволить збільшити постачання газу Німеччині, яка напередодні визнала неможливість вчасного заповнення своїх підземних сховищ.

Канадський уряд має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream, що створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора.

Український уряд вже знає про наміри Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Як повідомлялося, у середині червня російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".